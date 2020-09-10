شكرا لقرائتكم خبر عن «منظمة الصحة» : 180 لقاحاً محتملاً ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم في موتمر صحفي ان هناك ١٨٠ لقاحا محتملا لكورونا ، من بينها ٣٥ وصلت الى مرحلة التجارب السريرية على الإنسان، مشيرًا إلى ان ما من مرض في التاريخ المعاصر استدعى كل هذه الجهود.
ووجه الشكر للجهات التي تبرعت حتى الان بمبلغ ٢،٧ مليار دولار أمريكي، مشيرًا إلى ان هذه المساهمات تمثل اقل من ١٠٪ من التمويل اللازم ، وهناك فجوة في التمويل تبلغ ٣٥ مليار دولار.
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