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«منظمة الصحة» : 180 لقاحاً محتملاً ضد كورونا

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جددت منظمة الصحة العالمية اليوم دعوتها لدول العالم والقطاع الخاص لتوفير التمويل العاجل لتحالف "اكت" ، لتسريع تطوير أدوية علاج ولقاحات واختبارات تشخيص لكوفيد ١٩ .

وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم في موتمر صحفي ان هناك ١٨٠ لقاحا محتملا لكورونا ، من بينها ٣٥ وصلت الى مرحلة التجارب السريرية على الإنسان، مشيرًا إلى ان ما من مرض في التاريخ المعاصر استدعى كل هذه الجهود.

ووجه الشكر للجهات التي تبرعت حتى الان بمبلغ ٢،٧ مليار دولار أمريكي، مشيرًا إلى ان هذه المساهمات تمثل اقل من ١٠٪ من التمويل اللازم ، وهناك فجوة في التمويل تبلغ ٣٥ مليار دولار.

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