اتحاد السباحة يتخذ سبعة قرارات مهمة

وقال محمد في بيان ان "الاتحاد عقد احتماعه الدوري قي مقر الاتحاد الكائن في مسبح الشعب الاولمبي حيث اجتمع اعضاء الهيئة الادارية للاتحاد العراقي للسباحة اليوم الخميس المصادف 10 / 9 / 2020 برئاسة خالد عبد الواحد كبيان رئيس الاتحاد".واوضح ان "مقررات الاجتماع جاءت كما يلي :1- تحديد موعد أقامة بطولة اندية العراق بالسباحة الاولمبية من يوم 17-19 / 9 / 2020 .2- تقرر ترشيح ( خالد عبدالواحد كبيان ) رئيس الاتحاد لعضوية اللجنة الفنية للأتحاد الدولي المشرفة على السباحة الاولمبية .3- تقرر ترشيح ( هاشم محمد كاظم ) امين سر الاتحاد لعضوية اللجنة الفنية للأتحاد الدولي المشرفة على سباحة المياه المفتوحة .4- تقرر ابعاد بعض اعضاء الهيئة الادارية وذلك نظراً لغيابهم لثلاث اجتماعات متتالية وتجاوز غياباتهم الحد القانوني حسب قانون الاتحادات الرياضية رقم ( 16 ) لعام 1986 والنظام الاساس لأتحادنا .5- اتخاذ قرار بالدعوة الى اجتماع غير عادي للجمعية العمومية يوم 2 / 10 / 2020 لأتخاذ بعض القرارات المهمة .6- مصادقة وتأييد اعضاء الاتحاد على تقديم شكوى الى القضاء ضد ( سرمد عبدالاله محمد و رائد فاضل عبد و فرقد عبدالجبار كاظم ) رئيس الاتحاد السابق وامين السر والامين المالي السابقين للأتحاد وذلك لعدم تسليمهم الحسابات الختامية للاعوام الاربعة السابقة .7- تقرر تحديد موعد اقامة الدورة التدريبية الدولية عبر التواصل الالكتروني التي ستكون بأشراف الاتحاد الدولي".

واضاف محمد ان "هذه القرارات هي استكمال لمسيرة الاتحاد لتنفيذ منهاجه الواعد من اجل رفع مستوى السباحة والالعاب المائية في العراق".

وبين ان "الهيئة الادارية متواصلة مع الاتحادين الدولي والاسيوي من اجل النهوض بواقع اللعبة وكذلك تمت مخاطبة محكمة كاس والتأكيد لها بأن جميع اجتماعات الجمعية العامة للأتحاد وقراراتها السابقة كانت بالتضامن ما بين اعضاء الاتحاد واعضاء الجمعية العامة".