الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال عنصرين من 'الخلايا النائمة' في نينوى

اعلنت الاستخبارات العسكرية، الخميس، عن اعتقال عنصرين من "الخلايا النائمة" في محافظة نينوى.

وقالت الاستخبارات في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعملية نوعية استباقية ومعلومات استخبارية دقيقة وبتنسيق تام مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وقوة من الفوج الثالث لواء المشاة ٧٣ القبض على اثنين من الارهابيين في زمار قرية العملة الشمالية يعملون ضمن ما يسمى بالخلايا النائمة".

وأضاف البيان أن المعتقلين "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤إرهاب وجرى تسليمهم لجهة الطلب".