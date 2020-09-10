مسؤول لبناني يكشف سبب حريق مرفأ بيروت

وقال نجم في تصريح نقله موقع "سبوتنيك": "الحادث دليل على الجهل، ولا أعلم إذا كان مفتعلا، أنا أشك بأنه مفتعل، وعلى الأرجح بحسب التقارير التي وصلتنا من غرفة الطوارئ يعود سبب الحريق إلى قيام أحد العمال بالتلحيم والقص على آلة التلحيم الأمر الذي أدى إلى إطلاق شرارة واندلاع الحريق".وأشار إلى أن "المسؤولية تقع على المفتعل وعلى الذي أعطى أمر التلحيم دون أي انتباه إلى شروط السلامة العامة".

ولفت، إلى أن "الحريق اندلع في مستودع للدواليب والزيوت بالإضافة إلى المستحضرات التجميلية، وكل ذلك مواد قابلة للاشتعال".

واندلع حريق كبير في منطقة السوق الحرة في مرفأ بيروت، في مستودع يحتوي على زيوت وإطارات، وتصاعدت أعمدة الدخان الكثيف التي غطت أنحاء بيروت، فيما عمل الدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت على إخماد الحريق.