مسؤول لبناني يكشف سبب حريق مرفأ بيروت

أكد رئيس لجنة الأشغال النيابية في لبنان النائب نزيه نجم، أنه حسب التقارير التي وصلت من غرفة الطوارئ، فإن الحريق الذي اندلع في مرفأ بيروت اليوم، يعود لخطأ فني من أحد العمال.
وأشار إلى أن "المسؤولية تقع على المفتعل وعلى الذي أعطى أمر التلحيم دون أي انتباه إلى شروط السلامة العامة".
ولفت، إلى أن "الحريق اندلع في مستودع للدواليب والزيوت بالإضافة إلى المستحضرات التجميلية، وكل ذلك مواد قابلة للاشتعال".
واندلع حريق كبير في منطقة السوق الحرة في مرفأ بيروت، في مستودع يحتوي على زيوت وإطارات، وتصاعدت أعمدة الدخان الكثيف التي غطت أنحاء بيروت، فيما عمل الدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت على إخماد الحريق.
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