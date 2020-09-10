اربيل يستعين بخبرات لاعب دولي سابق لتدريب فريق الشباب

2020-09-10 | 18:23
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اعلن نادي اربيل الرياضي، تسمية لاعب دولي سابق لتدريب فريق الشباب المشارك في دوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
واوضح ان "الكادر التدريبي دعا اللاعبين من التولد (2003) فما فوق، الراغبين بالالتحاق بالفريق الشباب لغرض اللعب في دوري الشباب لكرة القدم، الحضور يوم الاحد في الساعة الرابعة عصرا على الملعب الثاني لشهيد فرانسو الحريري لغرض اجراء اختبارات".
وسينطلق دوري الشباب هذا الموسم بعد توقف طويل.
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