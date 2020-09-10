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اربيل يستعين بخبرات لاعب دولي سابق لتدريب فريق الشباب

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2020-09-10 | 18:23

اربيل يستعين بخبرات لاعب دولي سابق لتدريب فريق الشباب

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اعلن نادي اربيل الرياضي، تسمية لاعب دولي سابق لتدريب فريق الشباب المشارك في دوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وذكر النادي في بيان ان "الكادر التدريبي المتكون من ( احمد مناجد) مدرب و (احمد شكر) مساعد مدرب و ( دیدار حامد) مدرب حراس المرمى، سيقود فريق الشباب بالدوري الممتاز".

واوضح ان "الكادر التدريبي دعا اللاعبين من التولد (2003) فما فوق، الراغبين بالالتحاق بالفريق الشباب لغرض اللعب في دوري الشباب لكرة القدم، الحضور يوم الاحد في الساعة الرابعة عصرا على الملعب الثاني لشهيد فرانسو الحريري لغرض اجراء اختبارات".


وسينطلق دوري الشباب هذا الموسم بعد توقف طويل.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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