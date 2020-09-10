اربيل يستعين بخبرات لاعب دولي سابق لتدريب فريق الشباب

وذكر النادي في بيان ان "الكادر التدريبي المتكون من ( احمد مناجد) مدرب و (احمد شكر) مساعد مدرب و ( دیدار حامد) مدرب حراس المرمى، سيقود فريق الشباب بالدوري الممتاز".

واوضح ان "الكادر التدريبي دعا اللاعبين من التولد (2003) فما فوق، الراغبين بالالتحاق بالفريق الشباب لغرض اللعب في دوري الشباب لكرة القدم، الحضور يوم الاحد في الساعة الرابعة عصرا على الملعب الثاني لشهيد فرانسو الحريري لغرض اجراء اختبارات".



وسينطلق دوري الشباب هذا الموسم بعد توقف طويل.