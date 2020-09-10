أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، أن قرار شركة "أسترازينيكا" البريطانية وقف اختبار لقاحها ضد فيروس كورونا بعد مرض أحد المتطوعين ممن حقنوا به، "جرس إنذار".
وقالت كبيرة علماء المنظمة سمية سواميناثان: "هذه دعوة للتنبه لإدراك أن هناك تقلبات في التطور الإكلينيكي ويجب أن نكون مستعدين".
وعلقت شركة "أسترازينيكا" البريطانية المرحلة الأخيرة من تجربة لقاحها المضاد لكورونا الذي طال انتظاره، إثر الاشتباه برد فعل سلبي خطير لدى أحد المشاركين.
ونقل موقع أخبار الصحة "Stat News"، عن متحدث باسم الشركة قوله: "أدت عملية المراجعة الاعتيادية إلى إيقاف التطعيم للسماح بمراجعة بيانات السلامة".
وأضافت: "لا يجب أن يثبط ذلك عزيمتنا.. هذه الأشياء تحدث دائما".
وعلقت شركة "أسترازينيكا" البريطانية المرحلة الأخيرة من تجربة لقاحها المضاد لكورونا الذي طال انتظاره، إثر الاشتباه برد فعل سلبي خطير لدى أحد المشاركين.
ونقل موقع أخبار الصحة "Stat News"، عن متحدث باسم الشركة قوله: "أدت عملية المراجعة الاعتيادية إلى إيقاف التطعيم للسماح بمراجعة بيانات السلامة".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية: وقف اختبارات لقاح أسترازينيكا جرس إنذار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.