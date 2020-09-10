دولة خليجية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 4 أشهر

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم الخميس، تسجيل 930 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة منذ 4 أشهر.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 586 حالة شفاء، و5 حالات وفاة خلال الفترة ذاتها، ليبلغ إجمالي الإصابات 76911، فيما بلغت حالات الشفاء 67945، وحالات الوفاة 398. وأكدت الصحة الإماراتية إجراء 82076 فحصا جديدا على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.



وقالت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإمارات فريدة الحوسني، إن "الإمارات تجاوزت أكثر من 900 حالة في اليوم، وبزيادة تعادل 5 أضعاف تقريبا من عدد الحالات قبل شهر من اليوم". وقالت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإمارات فريدة الحوسني، إن "الإمارات تجاوزت أكثر من 900 حالة في اليوم، وبزيادة تعادل 5 أضعاف تقريبا من عدد الحالات قبل شهر من اليوم".

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