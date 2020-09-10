- 1/2
- 2/2
افاد مصدر مطلع، الخميس، باعتقال شخص ينتحل صفة مستشار رئيس الوزراء برتبة لواء ركن في بغداد
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "بعد المتابعة والرصد والمراقبة لاكثر من 23 يوماً من قبل المقدم الركن علي انهير السراي امر احد افواج الفرقة الخاصة، تم القاء القبض على شخص ينتحل شخصية مستشار رئيس الوزراء وبرتبة لواء ركن وفق المادة 160 من قانون العقوبات العراقي".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه "تم تسليمهُ الى المديرية العامة للاستخبارات لينال جزاءه العادل".
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال شخص ينتحل صفة مستشار رئيس الوزراء في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.