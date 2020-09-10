اعتقال شخص ينتحل صفة مستشار رئيس الوزراء في بغداد

افاد مصدر مطلع، الخميس، باعتقال شخص ينتحل صفة مستشار رئيس الوزراء برتبة لواء ركن في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "بعد المتابعة والرصد والمراقبة لاكثر من 23 يوماً من قبل المقدم الركن علي انهير السراي امر احد افواج الفرقة الخاصة، تم القاء القبض على شخص ينتحل شخصية مستشار رئيس الوزراء وبرتبة لواء ركن وفق المادة 160 من قانون العقوبات العراقي".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه "تم تسليمهُ الى المديرية العامة للاستخبارات لينال جزاءه العادل".