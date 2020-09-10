مقتل 4 مدنيين في انفجار لغم أرضي جنوبي الصومال

الخليج 365 - مقديشو- أيانلي عبديالخميس 2020/9/10 08:12 م بتوقيت أبوظبي
لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرين بجروح خطيرة، الخميس، جراء انفجار لغم أرضي في مطعم شعبي ببلدة عيل واق بمحافظة غدو جنوبي الصومال.
وقال رئيس البلدة إبراهيم غوليد آدم، لوسائل إعلام صومالية محلية، إن الإنفجار استهدف المطعم وقت الذورة، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين، جميعهم من المدنيين، بالإضافة إلى تدميمر المبنى بالكامل.
وتابع إبراهيم أن المصابين بينهم 4 حالات خطيرة جدا، مشيرا إلى أنهم يتلقون العلاج حاليا في مركز لبعثة قوات حفظ السلام الإفريقية "أميصوم" التي تتمركز في المنطقة.
وأمس الأربعاء، لقي 3 أشخاص مصرعهم، بينهم طفل، وأصيب 7 آخرون بجروح، جراء تفجير انتحاري استهدف مطعما قرب قصر الرئاسة بالصومال.
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