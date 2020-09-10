مستشار أردوغان يعلن إصابته بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن بولنت أرينتش، نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق، رئيس البرلمان الأسبق، العضو الحالي بالمجلس الاستشاري الأعلى للرئيس رجب طيب أردوغان، إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



جاء ذلك بحسب تغريدة نشرها أرينتش، الخميس، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتابعته "العين الإخبارية".

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وأشار الموقع الإخباري التركي "أوضه تي في" إلى أن أرينتش قبل 8 أيام حضر اجتماعًا بالرئاسة التركية بحضور أردوغان وبقية أعضاء الفريق الاستشاري الرئاسي.

وقال أرينتش في تغريدته: "اليوم ظهرت نتائج اختبار تحليل فيروس كورونا لي وزوجتي إيجابية، ولكن حالتنا الصحية الآن جيدة، وسنواصل تلقي العلاج تحت إشراف الأطباء من المنزل".

وتابع قائلا: "نحن بحاجة إلى دعواتكم الطيبة، ونسأل الله تعالى الشفاء العاجل لنا ولكل من أصيب بهذا الفيروس من أصدقائنا وأبناء الشعب التركي".

ويعتبر أرينتش قياديا بحزب العدالة والتنمية، وأحد أعضاء لجنته التأسيسية بجانب أردوغان، والرئيس السابق، عبد الله جول، وظل عضوًا بالبرلمان منذ العام 1996 حتى العام 2015