السلطات التركية تعتقل 22 شخصاً بينهم جنود بزعم الإنتماء لغولن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أصدرت السلطات التركية، الخميس، قرارات اعتقال بحق 22 شخصا؛ وذلك على خلفية اتهامهم بالانتماء لحركة رجل الدين فتح الله غولن، المتهم من قبل أنقرة بتدبير محاولة انقلابية مزعومة وقعت صيف العام 2016.



وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "خبر ترك" التركية، وتابعته "العين الإخبارية" فقد صدر قرار الاعتقال عن النيابة العامة بمدينة أضنة، عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه (جنوب)، وشمل 15 ولاية أخرى.

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ووفق المصدر فإن قرار الاعتقال شمل ضابط صف، ومدرسين وموظفا بهيئة الضمان الاجتماعي وستة موظفين بالقطاع الخاص وأفرادا من الشرطة.

ويزعم أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن رجل الدين فتح الله غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسة كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين.

ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان في عام 2017