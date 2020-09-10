اخبار العالم

فلسطين تسجل حصيلة إصابات يومية قياسية بكورونا

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلسطين تسجل حصيلة إصابات يومية قياسية بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020

فلسطين تسجل حصيلة إصابات يومية قياسية بكورونا

متابعات_ الخليج 365

سجلت الأراضي الفلسطينية سبع حالات وفاة بينها طفل رضيع، ونحو ألف إصابة بفيروس المستجد، بحسب ما أعلنت اليوم الخميس وزارة الصحة الفلسطينية.

Advertisements

 

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي، أنه تم تسجيل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة تشهدها الأراضي الفلسطينية منذ مارس الماضي.

 

وأوضحت الوزارة أن حالات الوفاة تم تسجيلها بواقع خمس حالات في الضفة الغربية وواحدة في شرق القدس وأخرى في قطاع غزة وهي لطفل رضيع يبلغ ستة أشهر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فلسطين تسجل حصيلة إصابات يومية قياسية بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا