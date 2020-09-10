شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلسطين تسجل حصيلة إصابات يومية قياسية بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت الأراضي الفلسطينية سبع حالات وفاة بينها طفل رضيع، ونحو ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلنت اليوم الخميس وزارة الصحة الفلسطينية.

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وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي، أنه تم تسجيل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة تشهدها الأراضي الفلسطينية منذ مارس الماضي.

وأوضحت الوزارة أن حالات الوفاة تم تسجيلها بواقع خمس حالات في الضفة الغربية وواحدة في شرق القدس وأخرى في قطاع غزة وهي لطفل رضيع يبلغ ستة أشهر.