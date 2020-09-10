شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد الأوربي بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تبدأ اليوم الخميس في العاصمة لندن سلسلة اجتماعات بريطانية أوروبية بعد الجدل الذي أثاره تقديم حكومة بوريس جونسون مشروع قانون يعدل بعض فقرات قانون أكتوبر الماضي الذي ألزم الحكومة جونسون بسن اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وعدم تقييد حدود إيرلندا الشمالية مع الاتحاد لتفعيل خروج المملكة من الوحدة الأوروبية. وقد أبدت المفوضية الأوروبية امتعاضها من مشروع القانون وأرسلت نائب رئيسة المفوضية إلى اجتماعات لندن.



وقال ماروس سيفكوفيتش نائب رئيس المفوضية الأوروبية "لقد أعربنا عن مخاوفنا الشديدة وطلبت تأكيدات بأن المملكة المتحدة ستمتثل بشكل كامل لاتفاق الخروج، بما في ذلك البروتوكول المتعلق بأيرلندا الشمالية.. وفي هذا السياق هناك اجتماع استثنائي للجنة المشتركة بشأن اتفاق الخروج لكي نتمكن من توضيح مخاوفنا القوية لشركائنا في المملكة المتحدة بشأن مشروع القانون وتداعياته".

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