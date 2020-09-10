10 قتلى ومصابين من مسلحي طالبان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل 6 عناصر من مسلحي حركة طالبان على الأقل، وأصيب 4 آخرون في اشتباكات مع قوات الأمن الأفغانية بإقليم هيرات غرب أفغانستان.
وأوضحت وزارة الدفاع الأفغانية في بيانها أمس، أن الاشتباكات وقعت في منطقة بشتون زرغون عندما هاجم مسلحو طالبان نقاط تفتيش أمنية، فيما تمكنت قوات الأمن الأفغانية من صد الهجمات.
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