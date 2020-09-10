طلاسم على قدم مبتورة.. أغرب ما عثرت عليه حملة تنظيف المقابر بسوهاج – صور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:
عثرت حملة تنظيف المقابر في محافظة سوهاج، اليوم الخميس، على بعض الأدوات والأشياء التي تستخدم في الدجل والشعوذة وأعمال السحر.
ومن أغرب ما عثر عليه أفراد الحملة، "عمل سفلي" مُنفذ على قدم بشرية مبتورة لمتوفى، في مقابر قرية نزلة على بالجبل الغربي بناحية قرية الطليحات دائرة مركز جهينة.
قال الشيخ عبد الرحمن السنجق، القائم على حملة تنظيف المقابر بسوهاج، إنه "أثناء تنظيف مقابر قرية نزلة علي، عُثر على قدم بشرية لمتوفى عليها عمل سفلي وطلاسم وأسماء أشخاص غير مفهومة مدفونة بين المقابر".
وأضاف "السنجق" أن القدم التي جرى العثور عليها مقطوعة بآلة حادة من جسد متوفى وأشعلت فيها النيران، مشيرًا إلى أن القدم مقطوعة أعلى مفصل الركبة بحوالي 10 سنتيمتر، كما قطع منها أحد الأصابع أيضًا.
وأكد القائم على حملة تنظيف المقابر بسوهاج أنه سيجرى إبطال وفك السحر السفلي المنفذ على القدم، ثم تكفينها ودفنها مرة أخرى.
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