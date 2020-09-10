محافظ الفيوم يوجه بتذليل العقبات أمام المستثمرين في "كوم أوشيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ الفيوم لاجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية اليوم، الخميس.

وذكر الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المحافظ تناول بالبحث مع مستثمري المنطقة الصناعية، عددًا من المشكلات التي تتصل بالصرف الصناعي، والمشروعات والمصانع المتعثرة، وعقود التخصيص، وتسعير الأراضي، والتراخيص، ووضع أفضل الآليات للاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات بالمنطقة الصناعية، ومناقشة احتياجات كل مصنع من الطاقة الكهربائية، لتوفير طاقة لتشغيل مصانع جديدة تسهم في زيادة الانتاج وتوفر فرص عمل للشباب، وكذا تمهيد الطرق، ونقص المعدات، ودراسة الطلبات المقدمة لشراء مكاتب إدارية بالسوق التجاري بالمرحلة الأولى التابعة للمنطقة الصناعية، وآليات سداد متأخرات أقساط البنوك للمستثمرين المتعثرين، وبحث آليات حل هذه المشكلات جذريًا.

وأكد محافظ الفيوم، أن الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار ودفع عجلة التنمية إلى الأمام، مطالبًا كافة الجهات المختصة بالتنسيق فيما بينها للنهوض بكافة الخدمات بالمنطقة الصناعية، واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، في ظل عودة الحياة لطبيعتها.