محافظ بورسعيد يفتتح نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمستشار أبو بكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، واللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، اليوم الخميس، نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة بالمحافظة، بحضور المستشار إبراهيم عبد الخالق، رئيس النادي ببورسعيد.
وأشاد محافظ بورسعيد، عقب الافتتاح، بمستوى النادي الذي يقدم خدماته إلى رجال قضاء مصر، لافتًا إلى أن النادي الجديد يعد صرحًا خدميًا واجتماعيًا وترفيهيًا للعاملين بهيئة قضايا الدولة.
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