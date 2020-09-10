اليونان: اندلاع ثالث حريق في مخيم موريا للاجئين

أعلنت السلطات اليونانية اندلاع حريق ثالث في مركز الاستقبال وتحديد الهوية في مخيم موريا للاجئين اليوم /الخميس/، وأتت النيران على كل ما تبقى من المخيم الذي يقع في جزيرة ليسبوس.
حالة من الذعر بين المهاجرين واللاجئين المتبقين في المخيم.
وأوضحت السلطات، حسبما أوردت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، أن النيران اندلعت في وقت واحد في ثلاث مناطق مختلفة في بقعة لم تدمرها الحرائق التي نشبت أمس الأول الثلاثاء وأمس الأربعاء، مما خلق
وأكدت السلطات تواجد رجال الإطفاء في المخيم لمحاولة إخماد الحريق.
وتعمل السلطات اليونانية جاهدة لتوفير المأوى والغذاء لما يقرب من 12 ألفا و500 لاجئ فروا من مخيم موريا بسبب الحرائق، حسبما ذكرت الصحيفة.
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