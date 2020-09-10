الأردن يُسجل 3 إصابات بكورونا بأكبر مخيم للاجئين السوريين

سجل الأردن اليوم الخميس، ثلاث إصابات بفيروس كورونا في مخيم الزعتري، أكبر مخيم للاجئين السوريين، بعد أيام قليلة من اكتشاف حالتي إصابة في مخيم لاجئين أصغر حجما، وفقاً لرويترز.



ونقل تلفزيون المملكة الرسمي عن محافظ المفرق ياسر العدوان قوله إن الحالات في مخيم الزعتري تشمل أردنيين يعملان هناك ولاجئة سورية.



وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان

إن اللاجئة المصابة أرسلت لمنطقة عزل ويجري الآن تتبع المخالطين لها. ويضم المخيم نحو 77 ألف لاجئ سوري.وأكدت المفوضية يوم الثلاثاء أن السلطات الأردنية سجلت أول حالتي إصابة بفيروس كورونا في مخيم الأزرق للاجئين السوريين منذ الكشف عن الجائحة في المملكة.وهناك عدد من السوريين المصابين بالمرض خارج المخيمات من بين نحو 2739 حالة إصابة حتى الآن في الأردن منذ تسجيل حالة الإصابة الأولى في الثاني من مارس آذار.ويعيش معظم اللاجئين السوريين المسجلين لدى الأمم المتحدة في الأردن وعددهم 665 ألف لاجئ في مناطق حضرية.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.