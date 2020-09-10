الإمارات تُسجل 930 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإمارات اليوم الخميس، عن تسجيل 930 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وهي ثالث أعلى زيادة يومية منذ بداية الجائحة، وفقًا لرويترز.

وحثت الحكومة المواطنين على الالتزام بالإجراءات المتخذة

لاحتواء التفشي.

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وناشدت مسؤولة في وزارة الصحة المواطنين بالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات ومخالطة المصابين وقالت إن التراخي في ذلك تسبب في

نحو 88 بالمئة من الإصابات.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.