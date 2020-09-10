لتمويل لقاحات كورونا.. الأمم المتحدة تدعو لجمع 35 مليار دولار إضافية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى جمع 35 مليار دولار إضافية، منها 15 ملياراً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لتمويل برنامج تابع لمنظمة الصحة العالمية يدعم توافر لقاحات للوقاية من كوفيد-19 في أنحاء العالم، وفقاً لرويترز.
وبلغ إجمالي المساهمات في ذلك البرنامج حتى الآن ثلاثة مليارات دولار وهو ما وصفه جوتيريش اليوم الخميس في اجتماع
وقال جوتيريش في تصريحات عبر الإنترنت لاجتماع مجلس تشكل للترويج للبرنامج "نحتاج الآن إلى 35 مليار دولار إضافية لننقل البرنامج من نقطة الانطلاق إلى توسيع النطاق والتأثير... هناك احتياج عاجل وحقيقي لتلك المبالغ. دون ضخ 15 مليارا في الأشهر الثلاثة المقبلة، اعتبارا من الآن، سنخسر الفرصة السانحة حاليا".
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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