بيلاروسيا: ارتفاع إصابات كورونا إلى 73591 حالة

أعلنت وزارة الصحة في بيلاروسيا، اليوم الخميس، ارتفاع عدد مصابي فيروس "كورونا" في البلاد إلى 73591 حالة، حيث أجرت بيلاروسيا 1618213 اختبارا للكشف عن الإصابة بـ"كوفيد-19" على مستوى البلاد.



وذكرت الوزارة - في بيان

أوردته وكالة أنباء (بيلتا-نيوز) البيلاروسية - أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 72203 أشخاص منذ بدء تفشي الوباء في البلاد حتى الآن.



وأضاف البيان أن الأشخاص الذين توفوا جراء إصابتهم بـ"كوفيد-19" في بيلاروسيا بلغ عددهم 732 شخصا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.