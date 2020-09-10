النرويج تُسجل 123 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض المعدية بالنرويج، اليوم الخميس، تسجيل 123 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 11746 شخصًا.
بلغ 264 شخصًا منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن، حسبما أوردت صحيفة "نورواي توداي" النرويجية، على موقعها الإلكتروني.
وأكد المركز - في بيان - أن عدد الأشخاص الذين توفوا إثر إصابتهم بـ"كوفيد-19"
عدد الوفيات 908 آلاف و890 شخصًا، كما ارتفع عدد حالات التعافي من المرض إلى 20147196 حالة حتى الآن على مستوى العالم.
يُشَار إلى أن عدد إصابات "كورونا" حول العالم قد تجاوز 28 مليون حالة، في حين بلغ
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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