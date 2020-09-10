قائد جيش أوكرانيا يُعلن إصابته بكورونا

دخل القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، الفريق روسلان خومتشاك، الحجر الصحي بعد أن كشفت الفحوصات إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وأكد رئيس دائرة العلاقات العامة في الجيش الأوكراني، العقيد بوجدان سينيك - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم /الخميس/ - تشخيص الفيروس التاجي لدى قائد القوات المسلحة، مشيرا إلى أن خومتشاك دخل الحجر الصحي

عقب ورود نتائج فحصه.



ووصف سينيك حالة القائد حاليا بأنها "مقبولة"، مضيفا أن الفريق سيبقى قيد الحجر الصحي لمدة أسبوعين على الأقل.



وسجلت في الجيش الأوكراني أمس /الأربعاء/ 68 إصابة جديدة بكورونا، أي أكبر زيادة يومية منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد المصابين بكورونا

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في الجيش الأوكراني حتى اليوم 643 شخصا، وقد تماثل 1440 آخرون للشفاء وتوفي ستة آخرون جراء إصابتهم بالوباء.



وبشكل عام، سجل في أوكرانيا حتى اليوم أكثر من 145 ألف إصابة بالفيروس التاجي، منها 3023 حالة وفاة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.