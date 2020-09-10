للمرة السابعة خلال أسبوعين.. روسيا تعترض طائرتين غربيتين فوق بحر بارنتس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 06:17 مساءً - منذ 12 دقيقة

لم يكد يمضي يومان على إعلان القوات الروسية اعتراضها اطائرة نرويجية، حتى أعلنت اليوم أيضاً عن اعتراض مقاتلة “ميغ-29” روسية، لطائرتين تابعتين للقوات الجوية النرويجية فوق بحر بارنتس.

وقال المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، إن وسائل المراقبة الجوية الروسية رصدت اليوم الخميس 10 سبتمبر، هدفين جويين يقتربان من الأجواء الروسية فوق المياه الدولية في بحر بارنتس.

وأضاف أن مقاتلة “ميغ-29” تابعة للأسطول الشمالي انطلقت للتعرف على الهدفين ومنعهما من انتهاك الأجواء الروسية.

وتبين أن الهدفين هما طائرة دورية من طراز “أوريون” وطائرة استطلاع من طراز “فالكون” تتبعان للقوات الجوية النرويجية.

Advertisements

ومنذ بداية سبتمبر الجاري، أبلغ المركز بـ7 حوادث مماثلة على الأقل شاركت فيها طائرات نرويجية وبريطانية وأمريكية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت قبل أمس الثلاثاء، بأن مقاتلة من طراز “ميغ-29” تابعة لها اعترضت طائرة دوريات أساسية نرويجية فوق مياه بحر بارينتس، في رابع حادث مماثل خلال يومين سابقين.

وقال المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع عن روسيا والتابع للوزارة، في بيان له حينها: “رصدت وسائل المراقبة الجوية الروسية، يوم 8 سبتمبر، فوق المياه الدولية في بحر بارينتس هدفا جويا كان يقترب من حدود الدولة الروسية”.