إيران تطلق مناورات “ذو الفقار 99” قرب مضيق هرمز الاستراتيجي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 06:17 مساءً - منذ ساعتين

أطلقت إيران، اليوم الخميس المرحلة الرئيسية للمناورات المشتركة “ذوالفقار 99” بكلمة السر “يا سيد الشهداء”، وذلك في إطار خططها للإبقاء على حالة التصعيد والتوتر المستمر في المنطقة.

وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، تشارك في هذه المناورات التي تجري بقيادة مقر “ذوالفقار” للجيش الايراني وتستمر 3 ايام، قطع بحرية وغواصات ووحدات طيران تابعة للقوة البحرية ومنظومات رادارية وصاروخية لمقر “خاتم الانبياء (ص)” للدفاع الجوي ووحدات من القوة البرية ومقاتلات القوة الجوية.

وتمتد مساحة المناورات 2 مليون كم مربع من شرق مضيق هرمز وبحر عمان الى شمال المحيط الهندي مدار 10 درجة شمال وسيتم فيها تنفيذ خطط تكتيكية هجومية ودفاعية لحراسة المياه الاقليمية وخطوط المواصلات البحرية.

وسيتم في هذه المناورات اختبار بعض اهم المنظومات القتالية ومنها صواريخ كروز “سطح-سطح” وكروز “ساحل-بحر” وطوربيدات وصواريخ “جو-سطح” و”سطح –جو” ومنظومات راجمة للصواريخ من السفن الحربية والغواصات ووحدات الطيران والطائرات المسيرة.

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وعلى صلة، أعلن المتحدث باسم مناورات “ذوالفقار 99” المشتركة للجيش الايراني عن توجيه تحذيرات من قبل الدفاع الجوي للجيش للطائرات التابعة للقوات الاجنبية للدول من خارج المنطقة للابتعاد عن المنطقة العامة للمناورات.

وقال الادميرال شهرام ايراني في تصريح له اليوم الخميس: منذ يوم امس ومع الاعلان عن اقامة مناورات “ذوالفقار 99” المشتركة وجّه مقر الدفاع الجوي التحذير للطائرات الاجنبية بطيار ومن دون طيار والتي تحلق بالقرب من منطقة المناورات للابتعاد عن المنطقة العامة للمناورات وقد شهدنا تغييرا ملموسا في سلوك الطائرات الاميركية المسيرة.

واضاف، انه بالتزامن مع ذلك قامت وحدات الطيران للقوتين الجوية والبحرية للجيش والتي تشمل طائرات P3F، F-27 وطائرات استطلاعية مسيرة بدوريات بحرية مستمرة ورصد المنطقة العامة للمناورات وتوجيه التحذيرات اللازمة لوحدات القوات الاجنبية للدول من خارج المنطقة لمغادرة منطقة المناورات.

واوضح بان طائرات اميركية مسيرة كانت تقوم بجمع المعلومات عن منطقة المناورات الا انها اضطرت لمغادرة المنطقة بعد توجيه التحذيرات لها اثر الكشف عن انشطتها من قبل منظومات الاستطلاع التابعة للجيش.

“ايلاف”