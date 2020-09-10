كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير رواندي يشيد بمساعدات الإمارات الطبية لبلاده لمكافحة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد وزير الدولة بوزارة الخارجية المسؤول عن مجتمع شرق أفريقيا في رواندا البروفيسور نشوتي مانسي، بالمساعدات الطبية التي قدمتها دولة الإمارات لبلادها لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والتي أسهمت في دعم كوادرها الطبية في مواجهة الوباء.

جاء ذلك خلال لقاء سفير الدولة لدى جمهورية رواندا هزاع محمد خرصان القحطاني، مع البروفيسور نشوتي مانسي.

Advertisements

وأشار إلى متانة العلاقات بين البلدين، مؤكداً حرص بلاده على المضي قدماً في تعزيز العلاقات الثنائية، وتطويرها إلى آفاق أرحب.

من جانبه أكد سفير الدولة على عمق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات والعمل مع وزارة الخارجية الرواندية على مواصلة العمل الثنائي وتعزيز العلاقات والتعاون في كافة المجالات.

واستعرض هزاع القحطاني والبروفيسور نشوتي مانسي خلال اللقاء علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.