كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأردن.. الإفتاء تسقط صلاة الجمعة عن فئات معينة في المجتمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أمين عام دائرة الإفتاء العام في الأردن أحمد الحسنات، أن إسقاط صلاة الجمعة عن فئات محددة يأتي دفعا للضرر عنها في ظل انتشار كورونا.

وقال الحسنات: "صلاة الجمعة تسقط عن الصبيان الذين لم يبلغوا سن الحلم، وأن الصلاة لا تجب على النساء، وكذلك عن أصحاب الأمراض المزمنة الذين يخشى على حياتهم إن أصابهم المرض".

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وأضاف: "هؤلاء الفئات معذورون في عدم حضورهم صلاة الجمعة، لأن في حضورهم في ظل هذا الوباء خطر على حياتهم وصحتهم"، مشيرا إلى أنه "لا تجب الجمعة على كل من بلغ سنا يخشى عليه عند إصابته بالمرض من مضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة".

وتابع: "أن من كان عمله يقتضي العناية بالمرضى والقيام برعايتهم فإنه معذور بتركه صلاة الجمعة، وقيامه بحفظ النفس الإنسانية مقدم على حضور الجمعة".

ودعا المصلين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تمنع نشر العدوى وانتقالها للآخرين والالتزام بالتباعد الجسدي، وإحضار سجادة صلاة خاصة وعدم المصافحة والتقبيل بين المصلين، لافتا إلى "جواز التباعد بين المصلين في صلاة الجمعة، وصلاة المصلين صحيحة باتفاق العلماء".