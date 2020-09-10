كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بوب وودوارد: "ترامب" يعتقد أن زعيم كوريا لم يبتسم إلا له والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شعر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطراء شديد من رسائل زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونج أون، التي وصفه فيها بـ"سعادتكم"، وأعرب عن اعتقاده بأن "زعيم الدولة الجاد جدا لم يبتسم إلا له".

هذا ما جاء في كتاب جديد، لبوب وودوارد، عضو هيئة تحريرصحيفة "واشنطن بوست"، التي نشرت يوم الأربعاء مقتطفات منه، على أن يبدأ بيع الكتاب الذي يحمل عنوان "Rage" في 15 سبتمبر الجاري. وهو مبني على 18 مقابلة حصرية أجراها وودوارد مع ترامب.

ووفقا لوودوارد، لفت انتباهه تفاخر ترامب بحقيقة أن رسائل كيم تشير إليه بوصف "سعادة". وتستشهد الصحيفة أيضا بمقتطفات من هذه المراسلات. وهكذا طرب الرئيس الأمريكي، لإعراب كيم جونغ أون في إحدى رسائله عن رغبته في عقد لقاء تاريخي آخر مع ترامب، الذي وصفه بـ "سعادتكم"، وقارن لقاء محتملا معه "بمشهد من فيلم سحري".

كما فرح ترامب وأعرب عن اغتباطه لتشديد كيم على أن اللقاء السابق معه كان "ذكرى ثمينة"، وأن "الصداقة العميقة والخاصة بينهما ستكون بمثابة قوة سحرية". وكتب زعيم كوريا الديمقراطية، وفقا لهذه المعلومات، "أنا سعيد لأنني أقمت علاقات جيدة مع رجل دولة قوي ورائع مثل صاحب السعادة".

ولفت رئيس البيت الأبيض أيضا انتباه وودوارد، إلى حقيقة أن كيم جونغ أون لم يبتسم أبدا من قبل حتى بدأ في التواصل معه. وقال ترامب: "لم يبتسم من قبل قط. أنا الوحيد الذي يبتسم له". في الوقت نفسه، ووفقا لترامب فإن زعيم كوريا الديمقراطية يعتبر سلفه الرئيس الأمريكي باراك أوباما "حثالة".

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وكما أشارت المعلومات، فقد تمكن وودوارد من الوصول إلى 27 رسالة متبادلة بين قادة البلدين، ولم يسمح لهذا الصحفي إلا بالاطلاع عليها، وتم منعه من استنساخها أو التقاط صور للرسائل، لذلك قرأ الرسائل على جهاز تسجيل.

وجاء في رسالة بعثها كيم لترامب بتاريخ 10 يونيو 2019: "أعتقد أيضا أن الصداقة العميقة والخاصة بيننا ستعمل كقوة سحرية ستؤدي إلى تقدم العلاقات بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والولايات المتحدة وإزالة جميع العقبات التي تقف أمامنا على طريق التغييرات التي نسعى لتحقيقها".

وكما يشير وودوارد في كتابه، فإن رسائل الزعيمين تحتوي على العديد من "تصريحات الولاء الشخصي التي يمكن أن يدلي بها فرسان المائدة المستديرة، أو ربما الفرسان" في الغابات.

في الوقت نفسه، ووفقا للصحفي المعروف، فإن خطابات ترامب كانت أكثر وضوحا، لكنها تحتوي أيضا على الكثير من الإطراء لكيم.

وبعد أن تمكن وودوارد من الوصول إلى الرسائل بشكل مستقل عن الرئيس الأمريكي، حذره ترامب من "السخرية من كيم".

وتبادل ترامب وزعيم كوريا الديمقراطية الرسائل مرارا وتكرارا، ولكن يتم الاحتفاظ بسرية محتواها حتى الآن، مع أن الرئيس الأمريكي نفسه وصفها بـ "الرسائل الرائعة"، وقال ذات مرة إنه وكيم "وقعا في حب بعضهما البعض".