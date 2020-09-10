كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خطر جديد ينتظر بيروت.. القصة الكاملة لحريق مرفأ بيروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في الآونة الأخيرة، باتت لبنان في مقدمة الدول التي تشهد أحداث مشتعلة، فمن انفجار مرفأ بيروت، لتشكيل الحكومة لحريق ضخم بنفس المرفأ والسبب غامض حتى الآن.



وعادت ألسنة النيران إلى الظهور في مرفأ بيروت عقب وقوع حريق كبير في أحد مستودعاته، وأعلن الجيش اللبناني، في تغريدة عبر تويتر، اندلاع حريق في مستودع للزيوت والإطارات في السوق الحرة في مرفأ بيروت، قائلا: ""بدأت عمليات إطفاء الحريق وستشارك طوافات الجيش في إخماده".



حريق المرفأ الجديد أثار حالة من الهلع بين المواطنين لأنه أعاد ذكريات تفجير "4 أغسطس".ليعلن بعدها بساعات لدفاع المدني عن نجاحه في محاصرة النيران، مؤكدا أن سبب الحريق غامض حتى الآن. حريق المرفأ الجديد أثار حالة من الهلع بين المواطنين لأنه أعاد ذكريات تفجير "4 أغسطس".ليعلن بعدها بساعات لدفاع المدني عن نجاحه في محاصرة النيران، مؤكدا أن سبب الحريق غامض حتى الآن. وذكرت بعض الصحف اللبنانية أن هناك مستودع به مادة التنر بالقرب من الحريق بالمرفا، وهناك تخوفات من تكرار الكارثة التي حلت على بيروت منذ شهر.



وأوضح البعض ان سبب الانفجار هو ارتفاع درجة الحرارة، بينما قال آخرون أنه ناتج عن إشتعال مستودعات تحوي على مواد مشتعلة كالزيوت والإطارات، لكن لم يجذم أحد بذلك حتى الان، فيما لم تصدر اية بيانات رسمية تفيد بوقوع مصابين جراء الحريق الضخم.

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ويرى محللون ان هناك من يتعمد إشعال تلك الحرائق بهدف تغيير مسرح الجريمة او التخلص من مواد او معدات قد تدينه، موضحين ان الحرائق المتتالية تؤكد فشل الحكومة اللبنانية بما لايدع الشك، فقبل يومين نشب حريق في المرفأ وتم السيطرة عليه، واليوم هناك اشتعال ثاني في المرفأ لاسيما وهو تحت حراسة مخابرات الجيش اللبناني وهذا يطرح عدة تساؤلات ويضع علامات استفهام كثيرة ؟! ويرى محللون ان هناك من يتعمد إشعال تلك الحرائق بهدف تغيير مسرح الجريمة او التخلص من مواد او معدات قد تدينه، موضحين ان الحرائق المتتالية تؤكد فشل الحكومة اللبنانية بما لايدع الشك، فقبل يومين نشب حريق في المرفأ وتم السيطرة عليه، واليوم هناك اشتعال ثاني في المرفأ لاسيما وهو تحت حراسة مخابرات الجيش اللبناني وهذا يطرح عدة تساؤلات ويضع علامات استفهام كثيرة ؟! وعقب الحريق، أعلن الرئيس المدير العام لادارة واستثمار مرفأ بيروت بالتكليف باسم القيسي في بيان، انه “سيصدر غدا، تعميما الى جميع التجار والمستوردين يطلب منهم عدم استيراد او تخزين اي مواد او بضائع قابلة للاشتعال وتشكل خطرا على السلامة العامة، دون إذن مسبق من كل الجهات المختصة، مثل الجمارك اللبنانية والوزارات المعنية بتلك البضائع والسلع مرفقة بشهادة من مختبر رسمي معتمد من بلد المنشأ لتلك البضائع المستوردة المعنية، وذلك لتسهيل عملية التفريغ والتخزين في المرفأ حفاظا على السلامة العامة”.



ودعت البرلمانية اللبنانية رولا طبش إلى إجراء تحقيق دولي في حرائق مرفأ بيروت في تغريدة لها عبر تويتر، وقال "اختنقت بيروت من دخان قهركم لها، احترقت بيروت من نار فسادكم وتكابركم"، قالت طبش مُضيفة: " التحقيق الدولي، الآن وليس غدًا".



وقال السياسي اللبناني، سمير جعجع "طالما ان هذه الزمرة "النحس" ممسكة بزمام الأمور سنستفيق كل يوم على خبر مشؤوم جديد. لكننا، وبالرغم من كل شؤمهم، باقون ومستمرون حتى تخليص البلاد منهم".



وعبر العديد من سكان بيروت الذين نشروا مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي عن استيائهم من حدوث كارثة أخرى، وأن المشاهد كانت مألوفة للغاية، وأطلقوا هاشتاج "لبنان ينتفض" و"حقنا نعرف"، و"ارحل" مطالبين رئيس الوزراء حسان دياب بالرحيل.



وقال أحد النشطاء على "تويتر": "بعد حريق المرفأ مطلوب المحاسبة...مش الهوبرة والاتهامات وتسجيل المواقف والكلام السياسي يلي بيخلص بعد ساعات...المطلوب المحاسبة يلي بتكشف مين وكيف وليش؟"، وقال آخر: "حريق مرفا بيروت حكايه عجيبه اشتعل لوحده بدون سبب انهرات محاولات مكرو تعديل المايل"