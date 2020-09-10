كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأردن.. ثلاث إصابات بكورونا بأكبر مخيم للاجئين السوريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت سلطات الأردن اليوم الخميس ثلاث إصابات بفيروس كورونا في مخيم الزعتري، أكبر مخيم للاجئين السوريين.

ونقل تلفزيون المملكة الرسمي عن محافظ المفرق ياسر العدوان قوله إن الحالات في مخيم الزعتري تشمل أردنيين يعملان هناك ولاجئة سورية.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنه تم تحويل اللاجئة المصابة إلى منطقة عزل ويجري الآن تتبع المخالطين لها.

ويعيش معظم اللاجئين السوريين المسجلين لدى الأمم المتحدة في الأردن وعددهم 665 ألف لاجئ في مناطق حضرية.