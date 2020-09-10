كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد فضيحة سفيرها في لندن..الصين تتحدّث عن "قرصنة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت سفارة الصين في لندن الشركة التي تدير تويتر بفتح تحقيق حول صحة وضع سفيرها علامة "إعجاب" (لايك) على مقطع فيديو إباحي، وهو ما اعتبرته السفارة نتيجة قرصنة للحساب الرسمي للسفير.

وكان المقطع الإباحي موجودا الأربعاء لأكثر من ساعة ضمن قسم المنشورات التي وضع عليها السفير الصيني في بريطانيا، ليو شاومينغ، علامة "إعجاب"، مما أثار موجة عارمة من التعليقات الساخرة من مستخدمي شبكة تويتر.

واتهمت السفارة في بيان أصدرته "بعض الناشطين المعادين للصين" بأنهم "عمدوا، من منطلق حقدهم، إلى استهداف حساب السفير على تويتر (...) مستخدمين طرقا حقيرة لانتحال" هويته.

Advertisements

وقالت السفارة: "ندين هذا التصرف بشدة، وقد أخطرنا تويتر بالواقعة ونحتفظ لأنفسنا بحق اتخاذ إجراءات إضافية".

ودعت تويتر إلى "فتح تحقيق شديد الدقة"، و"أخذ هذه القضية بجدية كبيرة"، آملة في "ألا يصدق المستخدمون هذه المعلومات المغلوطة وألاّ يروجوها".

وتجدر الإشارة إلى أن شبكة تويتر محظورة في الصين، وكذلك المواد الإباحية غير أن عددا من الديبلوماسيين والصحافيين في وسائل الإعلام الحكومية الصينية فتحوا في السنوات الأخيرة حسابات على تويتر لنشر آرائهم ومواقفهم.

وأنشأ ليو شاومينغ حسابه على الشبكة في أكتوبر 2019، وبات لديه نحو 85 ألف متابع.