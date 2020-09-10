كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "الصحة" العالمية تحث الدول على زيادة تطوير وسائل مكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حثت منظمة الصحة العالمية دول العالم على الإسهام بصورة أكبر في مساعي تطوير وإنتاج الأدوية المضادة لفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19" والوسائل الخاصة بتشخيص الإصابات به.

وأشار المدير العام للمنظمة، ﺗﻳدروس أدﻫﺎﻧوم ﻏﻳﺑرﻳﺳوس، أثناء فعالية نظمت اليوم الخميس بواسطة الفيديو، إلى أن منظمته قد أطلقت مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة "كوفيد-19" (ACT-Accelerator) بهدف دعم البحوث في مجال تطوير اللقاحات والأدوية المضادة للوباء ووسائل تشخيصه.

وتابع: "نحتاج على نحو سريع إلى توسيع دائرة الاختبارات السريرية ورفع قدرات الإنتاج وإصدار التراخيص والتنظيم، كي تصل هذه المنتجات إلى الناس وتبدأ بإنقاذ الأرواح".

وسجل في العالم حتى اليوم أكثر من 27.9 مليون إصابة بفيروس كورونا، منها أكثر من 904 ألف حالة وفاة، حسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.