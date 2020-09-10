كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر محكمة بريطانية تؤجل جلسة قضائية بشأن تسليم أسانج إلى أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة بريطانية تأجيل جلسة قضائية ضمن النظر في طلب الولايات المتحدة تسليم مؤسس شركة "ويكيليكس" جوليان أسانج إليها، بسبب مخاوف من إصابة أحد المحامين بفيروس كورونا.

وقررت القاضية فانيسا بارايتسر تأجيل الجلسة التي كانت من المقرر أن تعقد اليوم الخميس إلى الأحد القادم، بعد إبلاغها بأن محامية من الذين يمثلون الحكومة الأمريكية في العملية القضائية ربما مصابة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

وأوضحت القاضية أن المحامية المذكورة خضعت لفحص كورونا اليوم ومن المتوقع أن تأتي نتائجه غدا الجمعة.

وانطلقت جلسات الاستماع ضمن إطار النظر في الطلب الأمريكي لتسليم أسانج في فبراير الماضي حيث استمرت على مدى أسبوع، وكان من المقرر أن تستأنف في مايو، لكن جائحة كورونا أدت إلى تأجيلها حتى الأسبوع الجاري.

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وطالب محامو المبرمج الأسترالي الإفراج عنه، مشيرين إلى أن موكلهم أكثر تعرضا لخطر الفيروس التاجي، خاصة وأنه سبق أن عانى من أمراض تنفسية ومشاكل بالقلب، غير أن القضاء البريطاني رفض تلبية هذا الطلب بدعوى أن أسانج قد يحاول الهروب من المحاكمة.

وسبق أن لجأ مؤسس "ويكيليكس" في عام 2012 إلى سفارة الإكوادور في لندن لمنع تسليمه إلى السويد حيث وجهت إليه اتهامات بارتكاب جرائم جنسية.

وظل أسانج داخل السفارة حتى أبريل 2019، عندما قررت حكومة الإكوادور حرمانه من الملجأ الدبلوماسي، واعتقلته السلطات البريطانية فورا، على الرغم من إسقاط الاتهامات المذكورة في السويد عنه حتى ذلك الحين.

ويواجه أسانج خطر التسليم إلى الولايات المتحدة حيث وجهت إليه اتهامات جنائية بتهمة مخالفة قانون التجسس وخرق الحواسيب الحكومية، بسبب نشر "ويكيليكس" في عامي 2010 و2011 معلومات ووثائق سرية حساسة عن أنشطة الحكومة الأمريكية.