رقم قياسي جديد.. الهند تسجل 95 ألف حالة إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الهندية، تسجيل قفزات قياسية في معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، اليوم الخميس، لتتجاوز 4.4 ملايين حالة.

وذكر بيان لوزراة الصحة أنه تم تسجيل 95735 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل 1172 حالة وفاة، لتمثل أكبر معدل للوفيات منذ شهر، إذ أصبح إجمالي الوفيات أكثر من 75 ألف حالة.

ووفق وكالة “رويترز” تتزايد العدوى في الهند بشكل أسرع من أي مكان آخر في العالم، وتعتبر الولايات المتحدة، الدولة الأولى من حيث عدد الإصابات “6.3” ملايين، وتليها الهند، ثم البرازيل “4.1” ملايين.

وعلى المستوى الدولي، أظهرت آخر احصاءات، وبيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 28 مليون حالة صباح اليوم.

Advertisements

وأظهرت أحدث البيانات، المتوفرة على موقع “وورلد ميتر”، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 28 مليونًا و82 ألف حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين تجاوز 20 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 908 ألف حالة.

وتبقى الولايات المتحدة متصدرة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند، ثم البرازيل، وروسيا، وبيرو، وكولومبيا، والمكسيك، وجنوب إفريقيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وتشيلي، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وبنجلاديش.

ومن حيث أعداد الوفيات، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم، ثم البرازيل، والهند، والمكسيك، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وفرنسا.