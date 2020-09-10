توفي الشاب المغربي، برتراند كمال لودريري، المشارك في برنامج المغامرين” Koh-Lanta” بفرنسا، متأثرا بمضاعفات السرطان.
وأعلنت قناة “TF1″، صاحبة البرنامج، عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن رحيل المشارك المفربي الفرنسي برتراند كمال، وجاء في التغريدة: “مشاعرنا مع عائلته، وفي مقدمتها أنيك، وسمير، ووالديه، وشقيقته، وشقيقه، إنه لحزن عميق”.
وظهر الشاب الراحل عن عمر ناهز 31 سنة، في حلقتين من برنامج Koh-Lanta، الذي يبث أسبوعيا كل يوم جمعة، ومن المرتقب أن يواصل المشاهدون رؤيته في الحلقات المقبلة، باعتبار أن حلقات البرنامج مسجلة.
واكتشف الشاب ذو الأصول المغربية، إصابته بمرض السرطان، بعد الانتهاء من تصوير لعبة المغامرة، التي جرت في فيجي، نهاية عام 2019.
ويقدم برتراند كمال نفسه في حسابه الشخصي بموقع أنستغرام ككوميدي، ومنشط.
أما عن برنامج “كوه لانتا”، فإنه يدخل في صنف ألعاب الواقع، ويعتمد على العيش في مغامرة وسط أدغال، وقد تم عرضه، لأول مرة، عام 2001، وبث منه 17 موسما منتظما، و4 مواسم خاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر مشارك مغربي في برنامج مغامرات فرنسي يودع الحياة قبل نهاية بث البرنامج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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