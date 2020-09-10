العرائش.. الدرك البحري يحبط محاولة تهريب كميات مهمة من الشيرا

تمكنت عناصر الدرك البحري بتنسيق مع عناصر الشرطة القضائية، اليوم الخميس، في العرائش، من إحباط محاولة تهريب، حوالي 25 رزمة من مخدر الشيرا، في شاطئ “سكاليرا”، وحجزت قاربا مطاطيا، وتريبورتر، بينما أوقفت 4 أشخاص.

وكشفت مصادر لـ”اليوم 24″ أن عناصر الدرك البحري، والشرطة القضائية، توصلوا بإخبارية، في الساعات الأولى من الصباح، تفيد بوجود “تريبورتر” على متنه 4 أشخاص، محملا برزم من المخدرات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المصالح الأمنية لاحقت “التيبورتر” المشتبه فيه، غير أن راكبيه تمكنوا من التخلص من رزم الحشيش، ورميها في الشاطئ المذكور.

وأبرزت المصادر ذاتها، أن المصالح الأمنية تمكنت من ملاحقة الأشخاص المشتبه فيهم، بعد محاولتهم الفرار، وتوقيفهم.

وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا لمعرفة ملابسات القضية، فيما أحالت الموقوفين على تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث، الذي تجريه النيابة العامة المختصة.