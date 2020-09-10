رسميا.. “الكاف” يعلن تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، بشكل رسمي، اليوم الخميس، عن قراره تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى منتصف شهر أكتوبر بدلاً من نهاية شهر شتنبر الجاري، بعد تقدم فرقا الرجاء، والوداد بطلب التأجيل بسبب تفشي فيروس كورونا بين صفوفهما، خلال شهر غشت الماضي.

ووافق الأهلي المصري على تأجيل موعد مباراته أمام الوداد البيضاوي، بسبب الحالة الصعبة، التي عاشها الفريق، على مدار شهر غشت الماضي، من مؤجلات، ومشاكل صحية لبعض أفراده.

وقال المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في بلاغ له، إن القرار المذكور جاء اعتمادا على توصيات لجنة المسابقات، والأندية في اجتماعها، الذي عُقد، أول أمس الثلاثاء”.

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وأوضح البلاغ نفسه أنه “تقرر تأجيل مباريات الدور نصف النهائي، ونهائي دوري أبطال إفريقياـ والكونفدرالية، وتم اعتماد الأجندة النهائية بالمواعيد التالية: الدور قبل النهائي من دوري الأبطال بين الرجاء، والزمالك سيقام، يوم 16 أكتوبر المقبل، ولقاء الإياب يوم 23 من الشهر ذاته، ولقاء الذهاب بين الوداد، والأهلي سيقام، يوم 17 من الشهر نفسه، والإياب يوم 24 أكتوبر المقبل”.

وأكد الكاف أن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 ستقام، يوم 6 نونبر المقبل، دون تحديد مكان الملعب بعد، بسبب عدم تقدم أية دولة بطلب استضافة الحدث، في انتظار التعرف على هوية طرفي المباراة النهائية.

أما نصف نهائي الكونفدرالية، فسيقام يومي 19 و20 أكتوبر المقبل، على أن تلعب المباراة النهائية في مدينة الرباط، يوم 27 من الشهر نفسه.