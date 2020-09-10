تفكيك خلية إرهابية.. مقاومة مشتبه فيه تخلف إصابة بليغة لأحد رجال التدخل السريع على مستوى الساعد

أسفر تفكيك الأمن، اليوم الخميس، لخلية تابعة لما يسمى بـ”داعش”، بإصابة رجل أمن إصابة بليغة.

الخلية، التي تم تفكيكها في أربع مدن بشكل متزامن، أبدى أحد المشتبه فيهم مقاومة عنيفة في مدينة تيفلت، محاولا تعريض عناصر التدخل السريع لاعتداء إرهابي.

وأوضح بلاغ الأمن أن مقاومة المشتبه فيه المذكور أدت إلى إصابة أحد عناصر التدخل السريع بجرح بليغ على مستوى الساعد باستعمال أداة حادة، قبل أن يتم توقيفه بعد إطلاق عيارات نارية، وقنابل صوتية بشكل تحذيري.

وحاول المشتبه فيه، الموقوف في مدينة تمارة، حسب البلاغ نفسه، تفجير نفسه باستعمال قنينة للغاز من الحجم الكبير، مبديا مقاومة عنيفة، اضطرت معها عناصر التدخل السريع إلى إطلاق أربع عيارات نارية، وقنابل صوتية، وأخرى مصحوبة بدخان كثيف لحجب الرؤية عن المعني بالأمر، ما مكن من تحييد الخطر، وإجهاض التهديدات الإرهابية الصادرة عنه.

ونفذت العمليات الأمنية بشكل متزامن في مدن طنجة، وتيفلت، وتمارة، والصخيرات، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفرت عن توقيف خمسة متطرفين، تتراوح أعمارهم ما بين 29 و43 سنة.