بعد اختفائه عن الأنظار.. مدرب المنتخب وحيد خاليلوزيتش يظهر من جديد

تابع البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب المغربي، كلاسيكو الدوري المغربي، الذي جمع الوداد البيضاوي، والجيش الملكي.

وحضر خاليلوزيتش إلى مدرجات ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، وكانت هذه هي المرة الأولى، التي يظهر فيها في الملاعب المغربية، بعد استئناف الدوري المغربي، وعودته من فرنسا.

وظهر البوسني بعد مباراة الوداد البيضاوي، والجيش الملكي، التي انتهت بالتعادل، مستاء، بسبب تدني مستوى عدد من اللاعبين الدوليين، الذين حضر لمتابعتهم، لضمهم إلى معسكر المنتخب المقبل.