تغريم وإغلاق قاعة أفراح في الطيبة بسبب إقامة عرس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - غرّمت الشرطة صاحب قاعة أفراح في مدينة الطيبة بخمسة آلاف شيكل إثر إقامة عرس حاشد بخلاف قواعد مكافحة كورونا المتّبعة الآن، بحسب ما أعلنت اليوم، الخميس.
وادّعت الشرطة أنها تلقّت بلاغًا أنّ القاعة تسعى لتنظيم عرس جماعي في الهواء الطلق قبل أيام، وأنها توجّهت إلى صاحب القاعة وحذّرته من الإخلال بقواعد الوقاية من كورونا ومن إطلاق النار خلال الزّفاف.
ورغم ذلك، بحسب الشّرطة "شارك في العرس المئات، وأجريت بشكل مناقض للقواعد".
وأوقف الشرطة صاحب القاعة للتحقيق لإدارته "مصلحة دون رخصة"، وتقرّر إغلاق القاعة إداريًا لـ7 أيام.
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