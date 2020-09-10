82 وفاة بكورونا في العراق و24 بالسعودية و15 بليبيا و11 بعمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن العراق، الخميس، تسجيل 82 وفاة جراء فيروس كورونا، فيما رصدت السعودية 24 وفاة، وليبيا 15 حالة، وسجلت سلطنة عمان 11 وفاة بسبب الفيروس، فيما سجلت الكويت 4 وفيات، والأردن وفاة واحدة، بينما رصدت قطر 206 إصابات جديدة، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكرت وزارة الصحة العراقية أنه تمّ تسجيل 82 وفاة و4597 إصابة بالفيروس، وتعافى 3824 مريضا خلال يوم.

ولفتت الوزارة في بيان، أن محصلة الإصابات بلغت 278418، منها 7.814 وفاة، و213817 حالة شفاء.

وفي السعودية، أفادت وزارة الصحة، بتسجيل 24 وفاة و708 إصابات بكورونا، إضافةً إلى 1032 حالة تعاف من الفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 323720، بينهم 4189 متوفيا، و299998 متعافيا.

مزيد من الوفيات في العراق (أرشيفية - أ ب)

وفي ليبيا، سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، 15 وفاة و477 إصابة بالفيروس، فضلا عن تعافي 91 مريضا.

وذكر المركز في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 20939، بينها 339 وفاة، و2420 حالة شفاء.

وفي سلطنة عمان، كشفت وزارة الصحة، عن تسجيل 11 وفاة و398 إصابة باالفيروس، إلى جانب 210 حالات تعاف.

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وقالت الوزارة في بيان، أن حصيلة المصابين وصلت 88337، منهم 762 متوفيا، و83325 متعافيا.

وأما في الكويت، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 4 وفيات و740 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 818 مريضا.

وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 92822، بينها 556 وفاة، و83040 حالة تعاف.

طفلة عراقية (أ ب)

وفي الأردن، أشارت وزارة الصحة، إلى تسجيل حالة وفاة و80 إصابة بكورونا، إضافةً إلى تعافي 62 مريضا.

ولفتت الوزارة في بيان، أن إجمالي المصابين وصل 2739، بينهم 20 متوفيا، و2004 متعافيا.

وفي قطر، سجلت وزارة الصحة 206 إصابات بالفيروس، فضلا عن 232 حالة تعاف منه.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن حصيلة المصابين بلغت 121052، منهم 205 وفيات، و117978 متعافيا.

وحتى عصر اليوم الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 28 مليونا و82 ألفا، توفي منهم أكثر من 908 آلاف، وتعافى ما يزيد على 20 مليونا و151 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".