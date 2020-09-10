مفاوضات تركية ليبية للتنقيب عن النفط والغاز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تجري تركيا محادثات مع حكومة غربيّ ليبيا لبدء عمليات تنقيب عن النفط والغاز، بحسب ما أعلن مسؤول تركي رفيع.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا ومقرّها في طرابلس، غربي البلاد، في مواجهة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المدعوم فرنسيًا وإماراتيًا ومصريًا.

وقال المسؤول الكبير في وزارة الطاقة التركية لصحافيين "نناقش مع الحكومة الليبية والشركة الليبية الوطنية للنفط موضوع حقول برية وبحرية (للتنقيب) عن النفط والغاز".

وأضاف المسؤول، من دون الكشف عن اسمه، "نجري أيضًا مناقشات معهم في مجالات أخرى مرتبطة بالطاقة مثل إنتاج الكهرباء. لديهم احتياجات هائلة مرتبطة بالطاقة خصوصًا في الكهرباء".

وتشمل المحادثات، أيضًا، وفق قوله على "تطوير شبكة (توزيع) واحتمال تشغيل وبناء أنابيب".

وتملك ليبيا أكبر احتياطات النفط في أفريقيًا، لكنّها تشهد نزاعًا بين الحكومة المعترف بها دوليًا وبين قوات شرق ليبيا التي تراجعت عسكريًا خلال الأشهر الأخير ولم تعد تشكّل خطرًا على العاصمة، طرابلس، إثر تدّخل عسكري تركي.

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والعام الماضي، وقّعت أنقرة وحكومة الوفاق الوطني اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية تستند إليه تركيا للمطالبة بالسيدة على مساحة كبيرة تُجري فيها عمليات تنقيب عن الغاز، ما أثار غضب اليونان وقبرص.

ورغم أن عمليات التنقيب التركية شرقيّ المتوسط لم تتوصل إلى أي اكتشاف كبير منذ إطلاقها عام 2018، إلا أن أنقرة مصمّمة على فرض نفسها كجهة فاعلة رئيسية في هذه المنطقة في مواجهة خصومها الإقليميين، تنوي مواصلة عمليات التنقيب عن موارد رغم التوتر الذي تثيره.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان ،في 21 آب/أغسطس أن بلاده اكتشفت في البحر الأسود حقل غاز طبيعي يُقدّر مخزونه بـ320 مليار متر مكعّب وأن تركيا ستكثّف عمليات البحث في شرق المتوسط أيضًا.

وبحسب المسؤول في وزارة الطاقة، فإن تركيا تستورد حاليًا 92% من احتياجاتها من النفط الخام و"تقريبًا كامل احتياجاتها من الغاز الطبيعي".

وأوضح أن الغاز الذي اكتشفته في البحر الأسود والذي تنوي البدء بتوزيعه اعتبارًا من العام 2023، سيسمح لها عندما سيبلغ إنتاجها الذروة، بتأمين "30% من احتياجاتها" لعدد من السنوات.

وقال "سيكون علينا مواصلة استيراد سبعين بالمئة من احتياجاتنا. (الحقل الذي) اكتُشف في البحر الأسود كبير، لكن نحتاج إلى كمية أكبر من الغاز".