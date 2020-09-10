كلوب: لا حاجة لأن ننفق في ليفربول كما ينفقون في تشيلسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال مدرب ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يورغن كلوب، إن إنفاق الكثير من المال في سوق الانتقالات، مثلما فعل تشيلسي هذا الصيف، لا يضمن النجاح لأن الأندية عليها بذل الكثير من الجهد في التدريبات لكي يتأقلم الوافدون الجدد.

وأنفق تشيلسي، المملوك للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، ما يقرب من 200 مليون جنيه إسترليني (259.88 مليون دولار) ليضم تيمو فيرنر وكاي هافرتس وحكيم زياش وبن تشيلويل، بينما انضم تياجو سيلفا ومالانج سار مجانا.

واكتفى ليفربول، الذي أنهى الموسم الماضي متفوقا بفارق 33 نقطة على فريق المدرب فرانك لامبارد، بالتعاقد مع الظهير الأيسر قنسطنطينوس تسيميكاس من أولمبياكوس.

وأبلغ كلوب هيئة الإذاعة البريطانية ("بي بي سي"): "نعيش في عالم يحيط به الكثير من الشك في هذه اللحظة. هناك بعض الأندية لا تهتم كثيرا بحالة الشك المحيطة بالمستقبل لأنها مملوكة لدول أو حكومات. نحن ناد مختلف".

Advertisements

وأضاف: "تأهلنا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل عامين، وفزنا باللقب العام الماضي، وأصبحنا أبطالا للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي بسبب الطريقة التي نعمل بها".

وتابع: "لا يمكن أن نتغير بين عشية وضحاها ونقول ’نريد أن نكون مثل تشيلسي’. يضم تشيلسي العديد من اللاعبين وهذه قد تكون مزية لكن هذا يعني أيضا أن عليهم التأقلم بسرعة جدا. لا يمكنك ضم أفضل 11 لاعبا وتأمل أن يقدموا أفضل كرة قدم في الأسبوع التالي. الأمر يتعلق ببذل الجهد في التدريبات".

ويبدأ ليفربول مشوار الدفاع عن اللقب ضد ليدز يونايتد الوافد الجديد يوم السبت، بينما يلتقي تشيلسي مع برايتون آند هوف ألبيون يوم الاثنين.