شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 82 حالة وفاة و 4597 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الخميس 10 سبتمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الخميس تسجيل 4597 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 278418 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 82 حالة وفاة.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 7814 حالة بعد تسجيل 82 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 213817 بعد تسجيل 3824 حالة شفاء اليوم أيضا.

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