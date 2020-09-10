شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي الأوروبي": اليورو في خطر والان نبدء بالتفاصيل

أعربت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد عن قلقها بشأن قوة العملة الأوروبية الموحدة اليورو حاليا، مشيرة إلى أن البنك المركزي الأوروبي يراقب سعر الصرف. وقالت في مؤتمر صحفي إن البنك يراقب العملة لتأثيرها على التضخم.

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