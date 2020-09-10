شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية في أسبوع.. استهداف مطار بغداد والان نبدء بالتفاصيل

سقط صاروخ من نوع كاتيوشا سقط بالقرب من مطار بغداد لكن لم تحدث أي إصابات، في ثاني هجوم من نوعه يستهدف المطار خلال أسبوع.

وسقطت ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محيط المطار يوم الأحد. وسقط أحدها على مرأب للمطار وألحق أضرارا بأربع سيارات مدنية لكنه لم يوقع إصابات.

وفي ثلاثة حوادث منفصلة الأسبوع الماضي سقطت عدة صواريخ إما في منطقة قريبة من المطار أو داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد والتي تضم مباني حكومية وبعثات أجنبية. ولم تسفر تلك الهجمات أيضا عن إصابات.