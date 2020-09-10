شكرا لقرائتكم خبر عن 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الأردن 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2739 إصابة. وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لسائق أردني قادم عبر الحدود، و 79 حالة محلية سُجلت في عمّان وإربد والبلقاء والكرك والزرقاء والمفرق، مشيرا إلى تسجيل 62 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1969 حالة، كما سُجلت حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 20 حالة.

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