الحلبوسي: البرلمان داعم لكل الإجراءات التي تخدم شريحة المتقاعدين

وقال المكتب الاعلامي للحلبوسي ببيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رئيس هيئة التقاعد الوطنية إياد الجبوري".

واوضح البيان، "جرى خلال اللقاء مناقشة عمل هيئة التقاعد الوطنية وأبرز التحديات التي تواجهها، وأهم السبل التي تسهم في تسهيل إجراءات المعاملات التقاعدية لمستحقيها من الشرائح كافة".



وأوضح الحلبوسي، بحسب البيان، أن "مجلس النواب داعمٌ لكل الإجراءات التي تخدم شريحة المتقاعدين، والتي يمكن أن تتخذها الهيئة لتسريع إنجاز معاملات الحصول على حقوقهم التقاعدية".