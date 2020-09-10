الكاظمي يؤكد من دهوك ضرورة تطوير منفذ إبراهيم الخليل

وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء، تفقد، اليوم الخميس، منفذ إبراهيم الخليل في قضاء زاخو بمحافظة دهوك، والتقى بعدد من المسؤولين فيه، واطلع على سير العمل والإجراءات الكمركية والضريبية وآلياتها المتّبعة في المنفذ الحدودي المهم".وأكد الكاظمي أن زيارته الى إقليم كردستان "تأتي في إطار بذل الجهود للتكامل ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في جميع المجالات، ومنها تفعيل العمل في المنافذ الحدودية"، موضحا انه "لمس أجواء إيجابية في أربيل، وهذه ستصب في خدمة البلد وشعبه".

وشدد الكاظمي على "ضرورة تطوير منفذ إبراهيم الخليل"، مؤكدا "قيام الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بعقد اجتماعات قريبا جدا، من أجل تنسيق العمل والوصول الى حالة التكامل التي ستنعكس إيجابيا على المواطنين في عموم العراق".



وأشار الى أن "من أولويات عمل هذه الحكومة تسهيل حركة التجارة، وإزالة جميع العقبات التي تقف حائلا أمام تطوير عملية التبادل التجاري، والتي من شأنها أن تسهم في عملية النهوض بالاقتصاد العراقي وتنويع إيراداته".